La morte dell’ingegnere Giuseppe Lumera, nuovo accertamento per chiarire dinamica incidente

Nuovi accertamenti nell’inchiesta sulla morte dell’ingegnere Giuseppe Lumera, 81 anni, deceduto lo scorso 10 luglio in un terribile schianto avvenuto lungo la strada statale 410 tra Naro e Canicattì. La Procura di Agrigento, con il pm Annalisa Failla, ha disposto una consulenza tecnica cinematica. L’accertamento, che arriva dopo l’autopsia affidata al medico legale Alberto Alongi, servirà ad avere un quadro ancora più completo rispetto alla dinamica del sinistro stradale e sarà eseguito dall’ingegnere Antonio Barcellona. Nelle scorse settimane due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale: si tratta di un venticinquenne di Canicattì, attualmente ricoverato in prognosi riservata a Palermo, e un ventiseienne residente a Camastra.

Il primo era alla guida di una Renault Kangaroo mentre il secondo conduceva un furgone Iveco. Uno degli indagati, che è anche persona offesa, difeso dall’avvocato Maria Laura Lo Presti, ha designato come consulente di parte l’ingegnere Francesco La Novara. I familiari della vittima, che si sono affidati all’avvocato Angelo Farruggia, hanno nominato quale consulente di parte l’ingegnere Mauro Trombetta. Il consulente del pubblico ministero depositerà la propria relazione tecnica entro novanta giorni. Gli esiti degli accertamenti tecnici contribuiranno a delineare il quadro della vicenda e a fornire alla Procura ulteriori elementi per le valutazioni nell’ambito dell’inchiesta.