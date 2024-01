L’ex generale del Ros che catturò Messina Denaro nominato coordinatore della lotta antisemitismo

“Il prefetto Pecoraro si è dimesso per ragioni personali dal suo incarico e noi siamo in procinto di nominare il generale Pasquale Angelosanto, già capo del Ros”, come coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno, rispondendo alle domande dei giornalisti.

“Mi colpisce moltissimo che le immagini atroci dello scorso 7 ottobre, degli attacchi di Hamas su civili inermi, abbiano prodotto una recrudescenza di antisemitismo, che evidentemente covava sotto la cenere. Forse noi abbiamo sottovalutato le forme contemporanee di antisemitismo, come quella ad esempio mascherata da critica verso Israele”, ha affermato Meloni.