“Litiga con il coinquilino e lo colpisce tre volte con le forbici”, assolto per tenuità del fatto

Litiga con il coinquilino, che ubriaco lo avrebbe disturbato più volte mentre dormiva, e lo colpisce per ben tre volte con delle forbici al gluteo e alla coscia. Il giudice del tribunale di Agrigento, Sabrina Bazzano, ha assolto per particolare tenuità del fatto Shah Zoon, 44 anni, pakistano, dal reato di lesioni aggravate. La vicenda risale all’ottobre 2019. L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Zucchetto, avrebbe aggredito il coinquilino a margine di una lite in un appartamento che condividevano nel centro storico di Agrigento.

La persona offesa, un connazionale, riportò ferite da punta giudicate guaribili in otto giorni. Nonostante la persona ferita avesse ritirato la querela il processo è andato avanti in quanto procedibile d’ufficio per la contestazione dell’aggravante e, in particolare, l’aver utilizzato le forbici. Il pubblico ministero, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato a nove mesi di reclusione. Il giudice, accogliendo la richiesta dell’avvocato Giuseppe Zucchetto, ha invece assolto il 44enne ritenendo il fatto di particolare tenuità.