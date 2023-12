“Mosaico bis”, droga e armi a Favara: 11 imputati all’abbreviato 

In undici scelgono la via dell’abbreviato, altrettanti il rito ordinario, la posizione di altri due soggetti verrà definita nella prossima udienza mentre un altro imputato ha chiesto di patteggiare. Prosegue l’udienza preliminare nei confronti di venticinque persone coinvolte a vario titolo nell’inchiesta “Mosaico bis”, l’indagine nata dalla ben più nota operazione che ha fatto luce sulla faida Favara-Liegi e che ipotizza un traffico di stupefacenti e armi con base a Favara e diramazioni nella provincia di Agrigento.

Il procedimento è in corso davanti il giudice per l’udienza preliminare Giuseppa Zampino. L’accusa era sostenuta questa mattina in aula dal procuratore capo Giovanni Di Leo. In undici vanno all’abbreviato, rito che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena: si tratta di Salvatore Sicilia, 41 anni di Favara; Ignazio Sicilia, 49 anni di Favara; Salvatore Matina, 36 anni di Favara; Gerlando Russotto, 34 anni di Favara; Salvatore Butticè, 36 anni di Favara; Emilio Nobile, 29 anni di Favara; Sharon Sortino, 31 anni di Favara; Giusy Mendolia Calella, 29 anni di Favara; Calogero Cusumano, 36 anni di Favara; Antonella Farabino, 53 anni di Favara; Alessandro Puntorno, 55 anni di Agrigento.

Le posizioni di altri due imputati – Nicola Chiarelli, 29 anni e Salvatore Chiarelli, 57 anni, entrambi di Canicattì – verrà definita nella prossima udienza quando il giudice Zampino dovrà pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa. In undici, invece, seguiranno il rito ordinario: si tratta di Calogero Greco Gambino, 31 anni di Favara; Ignazio Agrò, 65 anni di Racalmuto; Salvatore Alba, 40 anni di Favara; Salvatore Fortunato, 25 anni di Agrigento; Salvatore Greco, 28 anni di Favara; Stefano Di Maria, 31 anni di Favara; Luigi Deriu, 39 anni di Favara; Filippo Russotto, ex compagno di Gessica Lattuca, la ragazza scomparsa misteriosamente da Favara nel 2018; Michele Amato, 50 anni di Canicattì; Gioacchino Domenico Lo Giudice, 37 anni di Canicattì; Giovanni Sortino, 57 anni di Favara.

Un imputato – Antonino Sortino, 31 anni di Favara – ha invece chiesto tramite il suo difensore, l’avvocato Salvatore Cusumano, di patteggiare. L’accordo tra le parti dovrebbe essere ratificato il prossimo 12 febbraio. In questo segmento investigativo, coordinato per competenza territoriale dalla procura di Agrigento, viene ipotizzato un traffico di sostanze stupefacenti e di armi con base a Favara ma con diramazioni anche ad Agrigento e Canicattì. Tra i ventisei imputati compariva anche Vincenzo Lattuca, deceduto lo scorso giugno a causa di una overdose. L’attività degli agenti della squadra mobile ha portato alla luce un altro segmento investigativo grazie a pedinamenti e intercettazioni disposte proprio nell’ambito dell’operazione Mosaico. L’inchiesta ipotizza l’esistenza di una illecita attività nel campo degli stupefacenti del tipo cocaina e marijuana al fine della successiva commercializzazione nel territorio di Agrigento e Favara. Ad alcuni degli indagati viene anche contesta la detenzione e porto di armi, comuni e clandestine. Nel collegio difensivo gli avvocati Salvatore Cusumano, Giuseppe Barba, Salvatore Virgone, Michele Cardella, Anna Cacciatore, Domenico Minnella.