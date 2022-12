Omicidio a Cattolica Eraclea, uomo ucciso a coltellate in strada

(foto di Sandro Catanese)

Un solo colpo dritto al cuore dopo una lite per futili motivi. Omicidio a Cattolica Eraclea dove un muratore di cinquantadue anni – Carmelo Contarini – è stato assassinato in strada. Il delitto è avvenuto poco dopo le tre del pomeriggio in via Agrigento. I carabinieri hanno fermato il presunto assassino. Si tratta di Giovanni Ferrera, sessantasei anni, pensionato di Cattolica Eraclea.

L’indagato si sarebbe consegnato ai militari subito dopo aver ucciso il compaesano con un coltello a serramanico. Il luogo del delitto, infatti, è coperto dalle telecamere di sorveglianza del comune che avrebbero ripreso la scena. Secondo una prima ricostruzione i due uomini, che si conoscevano, avrebbero avuto un acceso diverbio fino a quando il pensionato non ha estratto la lama colpendo il muratore con un solo fendente al petto. Inutili i soccorsi.

Ferrera si trova adesso nella caserma di Cattolica Eraclea dove sarà interrogato. Presenti il procuratore di Agrigento, Salvatore Vella, il sostituto Paola Vetro e il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Vittorio Stingo.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO

“Una comunità sotto shock. L’ennesimo omicidio che si consuma nella nostra provincia e sopratutto alla fine dell’anno. Siamo tutti sotto shock. Conoscevo entrambi i protagonisti di questa tragedia ed erano delle persone tranquille. Come amministrazione ci siamo subito messi a disposizione dei Carabinieri per fornire elementi utili a ricostruire la dinamica”.