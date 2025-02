Rapina ad una gioielleria di Sambuca, incastrato da una parrucca: condannato 

Quattro anno di reclusione per aver tentato di rapinare, insieme ad altri tre complici, una gioielleria a Sambuca. Lo ha disposto il giudice per l’udienza preliminare nei confronti di Massimo Altieri, 45 anni, palermitano. La condanna è stata addirittura superiore alla richiesta del pm che, al termine della requisitoria, aveva proposto 3 anni di carcere.

La vicenda risale al settembre 2023 quando una banda di rapinatori in trasferta fece irruzione nell’esercizio commerciale. Il titolare riuscì a mettere in fuga i quattro malviventi e, ad uno di loro, cadde anche la parrucca che indossava. Proprio i successivi esami su quell’accessorio sono risultati decisivi per identificare l’uomo.