Cinque colpi di pistola per uccidere il vicino di casa con il quale aveva avuto conflitti legati ad un cancello e al possesso di una stradella che dava accesso ad entrambe le proprietà. Sarebbe questo il movente alla base dell’omicidio di Francesco Simone, rivenditore di auto ucciso il 7 dicembre 2023 a colpi di arma da fuoco nel giardino della sua abitazione in contrada Poggio Muto, a Favara. Lo ribadisce, così come aveva fatto il tribunale di Agrigento, anche la Corte di assise di appello di Palermo presieduta dal giudice Sergio Gulotta. Nelle scorse ore sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale sono stat inflitti 15 anni e 4 mesi di reclusione a Stefano Nobile, anche lui di Favara. Nel precedente grado di giudizio l’imputato era stato condannato a 16 anni e 8 mesi di reclusione ma adesso è caduta l’accusa di ricettazione.

LA SENTENZA DI APPELLO

Per la Corte, dunque, non ci sono dubbi che a sparare quella mattina sia stato Nobile. “Invero, è certo ed incontroverso che Nobile, per la terza volta nella stessa mattinata, si sia recato presso la propria abitazione in contrada Poggio Muto [..] essendo stato riconosciuto dallo stesso Nobile, il quale peraltro ha confermato anche di essere stato presente sul luogo proprio nei frangenti in cui il Simone veniva colpito dai colpi di arma da fuoco [..] per tutta la durata delle registrazioni è sempre visibile una unica e sola sagoma di individuo (non rilevata prima dell’arrivo dell’auto del Nobile) aggirarsi all’interno della proprietà dello stesso imputato, nel vigneto di sua pertinenza, nelle immediate vicinanze dell’abitazione.” Nella sentenza si legge ancora: “Tutti gli elementi indiziari si sviluppano lungo una linea logica continua ed ininterrotta che muove dalla sicura presenza del prevenuto nel luogo e nell’ora dell’omicidio, dalla ricostruzione dei suoi movimenti in quelle circostanze e dal suo immediato allontanamento da quei luoghi proprio negli attimi immediatamente successivi al delitto, per poi proseguire con il presunto – e, per vero, alquanto provvidenziale – smarrimento del telefono cellulare, di fatto silente sin dai minuti immediatamente successivi all’omicidio, nonché, senza soluzione di continuità, con la non programmata né tantomeno preannunziata partenza per Messina, con il tentativo di lavaggio della propria autovettura nelle invero anomale, e del tutto illogiche, circostanze di tempo e di luogo sopra indicate ed infine con il rinvenimento proprio sulla stessa autovettura di tracce di residui di polvere da sparo certamente riferibili a Nobile.” E infine: “Ritiene la Corte che, in siffatta situazione, del tutto condivisibilmente il giudice di primo grado abbia individuato in tali questioni, connotate da una ormai risalente ed irrisolta conflittualità nei rapporti di vicino, che vedevano il Nobile sostanzialmente soccombente a fronte delle imposizioni dettate dal Simone, il movente del delitto: movente che, del resto, appare in linea con tutte le altre emergenze processuali, che all’esito di un apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, convergono per la loro univoca significazione nell’individuazione dell’odierno imputato quale autore dell’omicidio per il quale si procede.” La Corte conclude: “Tutti gli elementi indiziari si sviluppano lungo una linea logica continua ed ininterrotta che muove dalla sicura presenza del prevenuto nel luogo e nell’ora dell’omicidio, dalla ricostruzione dei suoi movimenti in quelle circostanze e dal suo immediato allontanamento da quei luoghi proprio negli attimi immediatamente successivi al delitto, per poi proseguire con il presunto – e, per vero, alquanto provvidenziale – smarrimento del telefono cellulare, di fatto silente sin dai minuti immediatamente successivi all’omicidio, nonché, senza soluzione di continuità, con la non programmata né tantomeno preannunziata partenza per Messina, con il tentativo di lavaggio della propria autovettura nelle invero anomale, e del tutto illogiche, circostanze di tempo e di luogo sopra indicate ed infine con il rinvenimento proprio sulla stessa autovettura di tracce di residui di polvere da sparo certamente riferibili a Nobile.”

L’OMICIDIO SIMONE

Francesco Simone viene ucciso con cinque colpi di pistola la mattina del 7 dicembre 2023. Il killer è entrato in azione mentre Simone, ex rivenditore di auto, si trovava in giardino. Le modalità di esecuzione del delitto, ed un (apparente) vuoto di tracce lasciate dal killer, avevano aperto spazi alle ipotesi più disparate. Per questo ci sono voluti oltre cinque mesi – il tempo necessario di mettere in fila numerosi indizi ed evidenti contraddizioni – per arrivare ad una prima vera svolta nell’inchiesta quando i carabinieri arrestarono il vicino di casa. I successivi accertamenti – di natura biologica, l’analisi dei tabulati, la presenza di polvere da sparo, gli spostamenti dell’uomo e, infine, le conclusioni della perizia medica – hanno chiuso il cerchio.