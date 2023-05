Sciacca, vìola la sorveglianza speciale: denunciato 31enne

I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno denunciato un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In particolare, secondo quanto emerso a margine di un controllo, i militari dell’Arma avrebbero sorpreso l’uomo in compagnia di altri tre pregiudicati. Per il 31enne è dunque scattata la denuncia.