Truffa sugli indennizzi del maltempo, indagato il deputato Dc Ignazio Abbate 

Avviso di conclusione indagini che vede tra gli indagati anche il deputato regionale della Dc, Ignazio Abbate, presidente della Commissione Affari istituzionali. La vicenda riguarderebbe indennizzi per i danni di una tromba d’aria che si abbatte’ sul territorio modicano nel 2021, provocando anche una vittima, e che interesso’ pure terreni che sarebbero di Abbate, ma in affitto a una societa’ che avrebbe presentato domanda.

Sui passaggi in merito a tempi contrattuali di “cessione dei terreni” e titolarita’ si sarebbero innestate le indagini che avrebbero portato alla notifica dell’avviso di conclusione a 5 persone a vario titolo coinvolte nella concessione di un indennizzo di poco meno di 150 mila euro. Abbate sostiene che si tratti della “fase conclusiva di un’attivita’ istruttoria relativa a questioni di natura prettamente tecnica, svolta dal Dipartimento della Protezione Civile e non dal Comune di Modica (di cui Abbate era all’epoca sindaco, ndr).

La pratica in questione non e’ stata presentata dal sottoscritto ma da soggetti terzi ed e’ stata ritenuta conforme alla legge dall’ente competente, tuttavia non e’ questa la sede per aspetti civilistici che non hanno alcuna rilevanza penale; quello che mi preme ribadire con fermezza e’ che sull’onesta’ del sottoscritto non vi puo’ essere alcuna ombra tanto piu’ considerato che non vi e’ stato alcun intervento, a qualunque titolo, sulla pratica menzionata. Confidando pienamente nel lavoro degli organi competenti, affronto con serenita’ il futuro e continuo a svolgere il mio ruolo con responsabilita’ e correttezza istituzionale, come ho sempre fatto”.