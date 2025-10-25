Le salme due migranti sepolti a Grotte, Provvidenza: “il nostro pensiero a tutti i morti del mare”

Stamattina nel cimitero comunale di Grotte sono state sepolte due salme di migranti che hanno perso la vita nell’ennesima strage del mare. “Ancora più triste la circostanza che si tratta di due cadaveri a cui non è stato possibile dare un nome”, dice il sindaco Provvidenza.

Considerato il probabile credo musulmano, si è proceduto all’inumazione, ossia alla sepoltura delle salme in una fossa scavata nella terra, utilizzando una bara di legno. “A tutti i morti del mare va il nostro pensiero”, ha concluso il primo cittadino.