Grotte

Le salme due migranti sepolti a Grotte, Provvidenza: “il nostro pensiero a tutti i morti del mare”

Si tratta dei migranti dell'ultimo naufragio del 16ottobre nelle acqua Sar Maltese

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Stamattina nel cimitero comunale di Grotte sono state sepolte due salme di migranti che hanno perso la vita nell’ennesima strage del mare. “Ancora più triste la circostanza che si tratta di due cadaveri a cui non è stato possibile dare un nome”, dice il sindaco Provvidenza.

Considerato il probabile credo musulmano, si è proceduto all’inumazione, ossia alla sepoltura delle salme in una fossa scavata nella terra, utilizzando una bara di legno. “A tutti i morti del mare va il nostro pensiero”, ha concluso il primo cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Grotte

Le salme due migranti sepolti a Grotte, Provvidenza: “il nostro pensiero a tutti i morti del mare”
Licata

Ancora un prestigioso riconoscimento per Pino Cuttaia: il plauso del sindaco Balsamo
Ultime Notizie

Vendeva la droga all’interno di un monolocale, arrestato 27enne
Ultime Notizie

Hanno rapinato dei turisti, identificati e denunciati 4 uomini nordafricani
Agrigento

Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento il premio “Giornalismo Siciliano: l’addetto stampa dell’anno”
Politica

L’agrigentino Luigi Gentile aderisce alla Lega in Sicilia