Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento il premio “Giornalismo Siciliano: l’addetto stampa dell’anno”

Si e’ svolto presso l’aula “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento un incontro organizzato dall’Ordine Regionale dei Giornalisti sul tema “Quei tesori di informazione e comunicazione: professionalità, strategie e competenze per la promozione del patrimonio culturale – Agrigento 2025”.

A porgere i saluti il Presidente dell’Ente Giuseppe Pendolino che ha ringraziato l’ordine per l’importanza del tema svolto nell’aula Giglia, luogo istituzionale di dibattito e confronto.Presenti tra gli altri, Orazio Vecchio, presidente Gruppo uffici Stampa della Sicilia, Simonetta Trovato, addetta stampa le Vie dei Tesori ed Agrigento 2025 e Tiziana Tavella, coordinatrice della Commissione nazionale lavoro autonomo della FNSI.

Il Presidente Giuseppe Pendolino, nel suo intervento, ha posto l’attenzione sulla libertà di stampa, diritto garantito dalla costituzione e sopratutto sulla necessità che le notizie vere non siano superate dalle fake news, come accade negli ultimi anni.

Solidarietà piena e convinta e’ stata espressa da tutti i colleghi presenti a Sigfrido Ranucci, figura storica del giornalismo italiano dopo il fallito attentato alla sua persona.

Durante l’incontro sono stati premiati alcuni giornalisti distinti per meriti professionali: Nuccio Molino, capo dell’ufficio stampa del Comune di Catania, Alessandro Ricupero, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa e Sara La Rosa, responsabile dell’ufficio stampa del parco dei Nebrodi.

I vincitori del premio “Giornalismo Siciliano: l’addetto stampa dell’anno”, rispettivamente della sezione “Pubblica Amministrazione”, della sezione “Imprese, organizzazioni private e no profit” e della targa “Giornalista GUS” intitolata a Massimo Bellomo Ugdulena.

Uno speciale riconoscimento è stato assegnato a Rosa Di Stefano per la sua attività a supporto del sindacato.

Il premio, giunto alla sesta edizione, è organizzato dal Gus – Gruppo uffici stampa, gruppo di specializzazione di Assostampa Sicilia, in collaborazione con lo stesso sindacato regionale e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.