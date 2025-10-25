Licata

Ancora un prestigioso riconoscimento per Pino Cuttaia: il plauso del sindaco Balsamo

Lo chef licatese insignito dei Cinque cappelli de Le Guide de L’Espresso 2026.

Il sindaco di Licata, avv. Angelo Balsamo, esprime grande soddisfazione e orgoglio per il nuovo e prestigioso traguardo raggiunto dallo chef licatese Pino Cuttaia, titolare del ristorante La Madia, insignito dei Cinque cappelli de Le Guide de L’Espresso 2026.

“Mi lega a Pino un sentimento di amicizia sincera – dichiara il sindaco Balsamo – ma oggi, prima di tutto come primo cittadino, sento l’orgoglio di un’intera comunità. Il suo percorso è la dimostrazione che anche a Licata si può costruire impresa, creare lavoro e rappresentare un’eccellenza riconosciuta in Italia e nel mondo. È la prova concreta che talento, sacrificio e amore per la propria terra possono diventare una formula di successo.”

“Come ha scritto L’Espresso, Pino trasforma la memoria in emozione pura, con una cucina intima e simbolica in cui gesti antichi e sensibilità moderna si fondono in un racconto poetico dell’anima siciliana. Chi ha seguito la sua crescita umana e professionale – prosegue Balsamo – sa bene che questo riconoscimento è la naturale conferma di un percorso di autenticità, ricerca e dedizione.”

“Desidero anche sottolineare – conclude il Sindaco – che Pino ha scelto di restare nella sua Licata, investendo qui la sua energia e offrendo opportunità a tanti giovani che nella sua cucina trovano una vera scuola di vita e di mestiere. È un orgoglio per tutti noi e un esempio di come dal Sud possano nascere e crescere storie straordinarie.”

Le nuove Guide de L’Espresso celebrano chef, ristoranti e produttori che trasformano cibo e vino in esperienze autentiche, raccontando l’identità italiana attraverso sapori, profumi e tradizioni che parlano al mondo. Nella 46ª edizione delle Guide sono stati assegnati i Cinque cappelli a 21 ristoranti, tra cui La Madia di Licata, riconfermata tra le massime espressioni dell’enogastronomia italiana.

