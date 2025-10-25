L’agrigentino Luigi Gentile aderisce alla Lega in Sicilia

“Continua inarrestabile la crescita della Lega in Sicilia. Aderisce al partito Luigi Gentile, ex assessore regionale alle Infrastrutture. Arriva oggi l’ufficialità dopo la partecipazione dello stesso ai lavori dell’ultimo direttivo regionale del partito, riunitosi a Palazzo dei Normanni a Palermo. Luigi Gentile, agrigentino e dottore commercialista, già deputato regionale nella XV legislatura era stato eletto con oltre 12 mila voti. “Siamo attrattivi e le politiche della Lega riscuotono sempre una grande attenzione – afferma Nino Germanà, segretario regionale della Lega. Luigi Gentile sottolinea, dal canto suo, “l’impegno del ministro Matteo Salvini per il Sud e l’armonia che si respira nella Lega siciliana” come motivi che lo hanno spinto a rimettersi in gioco. “Mai come in questo momento . afferma l’ex assessore regionale – la Sicilia ha visto una quantità di investimenti infrastrutturali: dal raddoppio ferroviario, agli investimenti sui porti, alle strade provinciali. E’ il momento del riscatto che tanto abbiamo aspettato e il Ponte sullo Stretto fungerà da attrattore e da acceleratore per colmare quel gap infrastrutturale che ci divide dal resto del Paese”. “Accogliamo Luigi Gentile e gli amici del suo gruppo nella nostra grande famiglia consapevoli che darà un grande contributo al partito, ben sapendo che stiamo mettendo su un gruppo dirigente in grado di affrontare le sfide per far crescere la Sicilia e garantirne il progresso” – conclude il segretario regionale della Lega Nino Germanà.