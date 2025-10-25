Hanno rapinato dei turisti, identificati e denunciati 4 uomini nordafricani

Notte da incubo per due turisti, i Carabinieri della Stazione Palermo Centro hanno denunciato in stato di libertà quattro uomini di origine nordafricana, già noti alle forze dell’ordine e di età compresa tra i 17 e i 27 anni, ritenuti responsabili del reato di rapina impropria.

I fatti risalgono a una notte dello scorso giugno, nel quartiere della Vucciria, centro della movida palermitana quando, due giovani turisti, in cerca di una serata di svago, sono stati subito intercettati dal quartetto.

Il gruppo, con fare insistente, avrebbe tentato di vendere della droga ai ragazzi ma, di fronte al loro fermo rifiuto, si sarebbe temporaneamente allontanato.

La situazione è però degenerata nel corso della nottata, quando i due giovani, provati da qualche bicchiere di troppo, hanno accusato un malore e si sono seduti a terra, in uno stato di semi-incoscienza.

È a quel punto che il gruppo di nordafricani è tornato “alla carica” e, approfittando della vulnerabilità delle vittime, le ha accerchiate per poi, con un’azione fulminea e coordinata, sottrarre loro gli effetti personali: cellulari e portafogli custoditi negli abiti.

I due turisti hanno tentato una reazione, ma le condizioni fisiche compromesse hanno impedito loro di opporsi efficacemente alla rapina.

Grazie all’immediata attività investigativa dei Carabinieri, supportata dall’analisi minuziosa dei sistemi di videosorveglianza della zona e dalle testimonianze raccolte, i presunti autori del colpo sono stati rapidamente identificati e denunciati in stato di libertà per rapina impropria.