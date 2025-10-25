Tentano furto in appartamento ma condomini fanno scattare allarme, arrestati due catanesi

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due catanesi, di 44 e 45 anni, per tentato furto in abitazione aggravato. A intervenire sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che si sono recati in via Sforzesca dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti che avevano notato i due forzare la serratura del portone d’ingresso di un appartamento. Non appena arrivati sul posto i poliziotti li hanno notati accovacciati di fronte l’ingresso dell’abitazione e hanno chiesto loro spiegazioni. I due, però, hanno iniziato a farfugliare alcune scuse, fornendo versioni differenti, discordanti e poco chiare, affermando addirittura di essere stati autorizzati a entrare nell’appartamento per eseguire alcuni lavori proprio dal proprietario di casa. A sostegno di questa versione hanno mostrato agli agenti un sacchetto con vari attrezzi quali pinze, cacciavite e un martello, che uno dei due stava utilizzando per colpire con forza la serratura. A quel punto i poliziotti sono riusciti a contattare il proprietario dell’appartamento che, anche in sede di denuncia, ha riferito di non aver mai dato tale incarico a nessuno e di non conoscere i due indagati. Il 44enne e il 45enne, entrambi con precedenti, sono stati arrestati per tentato furto in abitazione aggravato.