Moto contro camion e auto a Grotte, 42enne in ospedale 

Un operaio di 42 anni di Aragona è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri lungo Viale della Vittoria, nel centro di Grotte. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato prima contro un’auto – condotta da un ventinovenne – e poi contro un camion alla cui guida vi era un canicattinese.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non è in pericolo di vita ma ha riportato traumi sparsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i colleghi della Radiomobile di Canicattì che si stanno occupando della ricostruzione della dinamica.