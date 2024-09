Scuola, inaugurato il nuovo asilo nido “Maria Montessori” a Grotte

A Grotte con l’avvio dell’anno scolastico questa mattina è stato inaugurato l’asilo nido “Maria Montessori” e il nuovo scuolabus acquistato dal Comune, grazie al contributo ricevuto dalla Legge Regionale del 22 Febbraio 2023.

Una partecipata mattinata con i bambini, che ha visto la partecipazione dei deputati regionali Rosellina Marchetta e Angelo Cambiano, la Dott.ssa Campo, Dirigente dell’Istituto comprensivo Angelo Roncalli, il personale scolastico e l’amministrazione comunale con il Sindaco del Comune di Grotte, Dott. Alfonso Provvidenza, il prefetto di Agrigento Filippo Romano e il neo comandante dei Carabinieri di Canicatti Davide Di Campli.

“Una bella festa per importanti obiettivi raggiunti e sono felice di aver potuto contribuire, dando una risposta concreta rispetto ad una esigenza della comunità. Continuerò ad impegnarmi per la nostra terra e per tutte le sue comunità“, dichiara Angelo Cambiano.