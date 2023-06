A Lampedusa screening logopedico gratuito per oltre 120 bambini

Oltre 120 bambini della scuola materna di Lampedusa sono stati coinvolti nello screening logopedico gratuito organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo nella maggiore delle Pelagie. L’iniziativa, che fa seguito allo screening visivo pediatrico effettuato nei giorni scorsi nella stessa isola, si pone l’obiettivo di valutare e verificare, in un momento della crescita in cui è possibile intervenire con maggiore efficacia, i disturbi del linguaggio che possono determinare successivi disturbi specifici dell’apprendimento.

“L’Asp di Palermo – ha sottolineato il commissario straordinario dell’Asp, Daniela Faraoni – prosegue nel costante impegno di portare la sanità, e in particolare le attività di prevenzione, in tutte le località del proprio territorio di competenza. Agli Open Day Itineranti, in cui sono state garantite oltre 20mila prestazioni a bordo dei nostri camper, soprattutto, di prevenzione oncologica, è stata affiancata un’attività di prossimità rivolta, in particolare, alla prima infanzia”. “Lo screening visivo pediatrico ha trovato grande riscontro nelle famiglie – ha aggiunto – e, soprattutto, ci ha consentito di intervenire in tanti casi che necessitavano di approfondimenti diagnostici. Adesso abbiamo dato il via anche allo screening logopedico che ci consente di valutare eventuali disturbi del linguaggio in una fascia d’età in cui l’attività riabilitativa può essere estremamente efficace”.

Dopo la tappa di Lampedusa, l’attività sia dello screening visivo pediatrico (3-8 anni), sia dello screening logopedico della prima infanzia (3-8 anni), proseguirà ad Ustica nei locali del Poliambulatorio dell’isola venerdì 23 e sabato 24 giugno.