Ancora sbarchi a Lampedusa: al via trasferimenti

Ancora sbarchi a Lampedusa, dove dalla mezzanotte gli approdi salgono a 11 con 446 migranti arrivati. Sugli ultimi tre barchini, intercettati dagli uomini della Guardia di finanza e da Frontex, viaggiavano 67, 44 e 41 migranti, tra loro anche una decina di donne e minori. Anche per loro come per i 294 arrivati in precedenza è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove prima degli ultimi arrivi c’erano 522 ospiti. Su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, domani mattina circa 300 saranno imbarcati sul traghetto diretto a Porto Empedocle. Altri 180, invece, lasceranno l’isola domani pomeriggio a bordo di un volo Oim.