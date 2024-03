Ancora sbarchi a Lampedusa, sull’isola quasi mille migranti in 24 ore

Ventuno sbarchi con complessivi 945 migranti. Si è conclusa così la giornata di ieri a Lampedusa dove fino a poco prima di mezzanotte sono proseguiti soccorsi e approdi. Gli ultimi 6 gruppi, partiti da Sfax e Zarzis in Tunisia e da Sabratha e Tajoura in Libia, erano composti da un minimo di 17 ad un massimo di 77 persone originarie di Bangladesh, Egitto, Pakistan, Siria, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Niger, Senegal e Sierra Leone.

Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola che, ieri sera, è arrivato a ospitare 1.335 persone e dove all’alba, dopo il trasferimento di 381, c’erano 1.031 migranti. La prefettura di Agrigento ha disposto per oggi un doppio spostamento con i traghetti di linea per Porto Empedocle: 300 partiranno in mattinata e 380 in serata.