Lampedusa

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, giunti in 227

Trasferiti 237 migranti con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle. 

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Altri 227 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno agganciato 6 barconi salpati da Abu Kammash, Zuwara e Zawiya in Libia. A comporre i gruppi, da un minimo di 12 a 63 bengalesi, egiziani, pakistani, eritrei ed etiopi. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 373 ospiti, fra cui 79 minori non accompagnati. Per questa sera è stato predisposto il trasferimento di 237 migranti con il traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Casteltermini

Casteltermini saluta il maresciallo Caravella, il sindaco: “Pilastro di sicurezza per la comunità”
Agrigento

L’arte contemporanea in contesti classici, al Museo Griffo l’opera “Vis-à-vis (Amazzone)(3)” di Giulio Paolini
Lampedusa

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, giunti in 227
Apertura

Cade dal monopattino: 13enne (operato d’urgenza) in coma farmacologico
Giudiziaria

“Organizzò protesta contro sbarchi”, condannato il vicesindaco di Lampedusa
Cultura

Premio Mimosa d’oro 2025, questa sera la consegna del riconoscimento a FAI e CRI