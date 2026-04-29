AICA, al via a Montevago i lavori per attivare la sorgente San Nicola

Sono ufficialmente partiti oggi a Montevago i lavori per la realizzazione delle opere di captazione dalla sorgente San Nicola e di adduzione al serbatoio comunale di contrada Luni, un intervento strategico volto a migliorare l’approvvigionamento idrico e la gestione delle risorse nel territorio.

L’opera, promossa dall’Ati Ag 9 e gestita da AICA, è stata progettata dall’ingegnere Natalia Viviano ed è inserita nell’elenco dell’ordinanza del capo della Protezione Civile (n. 1084 del 2024) recante “interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico nel territorio della Regione Siciliana”. L’appalto è stato aggiudicato alla Zab Costruzioni Srl per 347.098 euro, con un ribasso del 34,78%. La durata dei lavori prevista è di cento giorni.

“L’opera, una volta completata – spiega l’ingegnere Natalia Viviano dell’Ufficio tecnico di AICA – garantirà immediatamente una portata di 3 litri al secondo di acqua. È un intervento che migliorerà significativamente l’approvvigionamento idrico a Montevago e assicurerà una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse idriche del territorio”.

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio di questi lavori – dice la sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo – e ringrazio dirigenti, amministratori e tecnici dell’AICA e dell’Ati, la Protezione Civile e la Cabina di regia per una sinergia di forze che ha consentito di individuare i fondi e dare seguito a questo progetto strategico. Si tratta dell’attivazione di una nuova sorgente che avevamo proposto alla Regione e alla Protezione Civile per contribuire concretamente a fronteggiare l’emergenza, l’inizio dei lavori è un passo concreto verso la sicurezza idrica della nostra comunità”.