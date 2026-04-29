AMMINISTRATIVE 2026

Amministrative 2026 a Sambuca di Sicilia, sarà corsa a due: Arbisi contro Casà

Depositate le liste a supporto di entrambi i candidati

Pubblicato 34 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

Entra nel vivo la competizione elettorale a Sambuca di Sicilia per la guida del Comune.

A contrapporsi saranno due liste, “Siamo Sambuca” e “Sambuca Prima di Tutto”, che sostengono altrettanti candidati sindaco.

Per la lista “Siamo Sambuca”, la figura è Sario Arbisi. Ad accompagnarlo in questa sfida per il Consiglio comunale c’è un gruppo composto da Gianfranco Bonsignore, Salvatore Abruzzo, Filippo Mangiaracina, Antonino Stabile, Leo Di Verde, Giorgio Gulotta, Maria Elena Armato, Maria Mulè, Calogera Abruzzo, Angelita Caloroso, Margherita Porcaro, Margherita Maggio.

Dall’altra parte, la lista “Sambuca Prima di Tutto” punta su Giovanna Casà come candidata alla poltrona di sindaco. La squadra che ne sostiene la corsa verso il Consiglio comunale è formata da Giuseppe Cacioppo, Isabella Ciaccio, Nicola Di Giovanna, Giuseppe Giambalvo, Antonio Giovinco, Marianna Interrante, Luigi La Sala, Gloria Lo Bue, Laura Montalbano, Adele Nevinia Pumilia, Salvatore Ricca, Alessia Vinci.

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