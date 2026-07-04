Il Papa a Lampedusa, Schifani: “Una grande emozione accoglierlo”

“Ho appena avuto l’onore e la grande emozione di accogliere in Sicilia Sua Santità Papa Leone XIV. La sua presenza a Lampedusa è un momento storico che riempie di orgoglio questa straordinaria comunità e tutta la nostra Isola. È un gesto di attenzione e di vicinanza che parla al cuore dei siciliani e che rende omaggio a una terra che, con generosità e senso di umanità, è stata negli anni approdo di speranza per migliaia di persone. Lampedusa è molto più di un confine: è un simbolo di accoglienza, solidarietà e dignità umana”. Lo scrive su Fb il presidente della Regione Renato Schifani. “Oggi, con la visita del Santo Padre, questo messaggio assume una forza ancora più grande e raggiunge il mondo intero. A nome del governo regionale e di tutti i siciliani, rivolgo a Papa Leone XIV il più caloroso benvenuto nella nostra terra. La Sicilia la accoglie con affetto e gratitudine”, aggiunge.