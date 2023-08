Immigrazione: Questore Agrigento “Lampedusa non è al collasso”

“Lo Stato sta facendo uno sforzo straordinario per stare accanto a Lampedusa e ai suoi cittadini in un periodo così complicato”. A dirlo il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, che si è recato sull’isola per incontrare le donne e gli uomini dello Stato impegnati quotidianamente, con grande spirito di sacrificio, a fronteggiare i numerosi flussi di migranti di questi mesi. Anche oggi sono 10 le operazioni di recupero nel mare di Lampedusa.

Ad accompagnare il questore Ricifari, anche il vice questore Roberto Cilona che nelle prossime settimane sarà chiamato a dirigere il nuovo presidio della Polizia di Stato a Lampedusa, che vedrà coinvolti 45 poliziotti. Un commissariato di Polizia di Stato garantirà a tutti i cittadini maggiore sicurezza e maggiori servizi come ad esempio l’ufficio rilascio passaporti e l’ufficio rilascio licenze, questo consentirà ai cittadini di Lampedusa di non doversi recare ad Agrigento per richiedere un documento. Inoltre, grazie alla presenza del nuovo commissariato, che avrà anche funzioni di polizia di frontiera, consentirà anche l’arrivo di voli internazionali che incideranno positivamente sull’economia turistica dell’isola.Sono 1616 le presenze di migranti registrati all’hotspot di contrada Imbriacola, tra loro 138 minori non accompagnati.

Stamattina 379 migranti sono stati trasferiti a Porto Empedocle con il traghetto di linea Galaxy, in serata altre 200 persone saranno trasferite nel resto della Sicilia. Il questore, ha incontrato e ringraziato tutte le associazioni che cooperano con la Polizia di Stato: Croce Rossa Italiana, UNHCR, le agenzie europee per i rifugiati e le associazioni governative presenti all’hotspot. “Alla Croce Rossa Italiana va il ringraziamento dell’intera nazione, perché stanno facendo un lavoro straordinario, con i loro 70 operatori che assicurano il funzionamento, l’assistenza sanitaria, sociale, psicologica dei migranti”, dichiara il questore Emanuele Ricifari, che tiene a sottolineare che “l’hotspot di Lampedusa non è al collasso, l’isola di Lampedusa non è al collasso, è una bugia diffondere queste notizie, si crea un danno per l’economia turistica dell’isola, e non si rende giustizia non solo all’operato del Governo Italiano, ma soprattutto al lavoro di tutte le donne e gli uomini dello Stato, che per garantire la sicurezza di tutti non si tirano indietro davanti alle emergenze”.