Inchiesta appalti Lampedusa, l’arch. Maraventano precisa: “Mai pronunciato frasi minacciose”

L’architetto Manlio Maraventano, responsabile del settore VII, lavori pubblici, manutenzione del Comune di Lampedusa, rimasto coinvolto nell’inchiesta della Procura di Agrigento su presunti illeciti legati ad alcuni appalti ritenuti sospetti ci scrive e puntualizza:

“Sono venuto a conoscenza attraverso i canali social della pubblicazione di un servizio relativo ad un indagine giudiziaria sull’isola di Lampedusa dal titolo: ”Appalti ad amici e parenti a Lampedusa”: 26 indagati tra politici, dirigenti e imprenditori, pubblicata il giorno 29.12.2023 sul giornale on line, nonché sulla piattaforma Facebook della Sua Testata giornalistica.

All’interno della suddetta notizia è riportato il seguente virgolettato “Noi il contratto glielo facciamo firmare ma le faremo passare le pene dell’inferno. Vuole firmare il contratto? Non si preoccupi, glielo faremo firmare e poi vediamo”. Oppure: “Qui comando io, e si fa come dico io. Io sono l’ufficio tecnico, qua io sono l’ufficio legale e di ogni cosa decido solo io. Io le faccio vedere se lei non mi cambia i contatori, guardi le priorità le stabilisco solo io…” attribuito esplicitamente al capo del settore lavori pubblici che, nello stesso articolo è individuato nella persona del sottoscritto. Tale frase dai toni minacciosi non solo non è mai stata proferita, ma discredita l’immagine e la condotta morale del sottoscritto, come anche i fatti che gli vengano addebitati dall’autorità giudiziaria e che saranno chiariti nelle opportune sedi”.

Maraventano ulteriormente precisa: “ lo scrivente mai ha proferito tali frasi e non rientrando le stesse nel suo modo di essere e di operare”