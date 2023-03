Lampedusa, 390 migranti lasciano l’hotspot

La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto per stasera il trasferimento di 390 dei 1.373 ospiti dell’hotspot di Lampedusa. I migranti verranno accompagnati al porto dove saranno imbarcati sul traghetto di linea che partirà in serata con destinazione Porto Empedocle. In mattinata, sempre con il traghetto di linea, sono stati trasferiti 167 migranti.