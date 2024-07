Lampedusa, a fuoco auto di commerciante: al via le indagini

Fuoco nella notte a Lampedusa in via Roma. Ad andare in fiamme la macchina di proprietà di un commerciante del luogo. Lanciato l’allarme sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Secondo una prima ricostruzione pare che l’incendio sia doloso, del liquido infiammabile è stato trovato vicino l’autovettura. Formalizzata denuncia, i Carabinieri della locale tenenza hanno avviato le indagini per dare un nome al responsabile.