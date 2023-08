Lampedusa, al via trasferimento di 1.200 migranti

La prefettura di Agrigento ha varato un piano di alleggerimento dell’hotspot di Lampedusa: saranno complessivamente 1.200 i migranti, dei 2.127 ospiti che lasceranno la struttura. Nel dettaglio, in mattinata, la polizia scortera’ da contrada Imbriacola fino al porto 550 persone che saranno trasportate a Porto Empedocle sul traghetto Galaxy che e’ stato subito sistemato senza che occorresse portarlo in cantiere, dopo che ieri sera ha urtato la banchina mentre trasferiva 760 migranti. In serata, 210 migranti saranno imbarcati sul secondo traghetto di linea mentre 440, infine, saranno trasferiti con la motonave “Lampedusa” con destinazione Trapani.