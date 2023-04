Lampedusa, altri due sbarchi: 561 migranti nell’hotspot

Dopo i due sbarchi di oggi, sono diventati 561 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa da dove, al momento, non sono previsti trasferimenti. All’alba, c’erano 427 persone. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, è al lavoro per pianificare gli spostamenti in altre strutture d’accoglienza.