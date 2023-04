Lampedusa, Martello a Mannino: “conti fino a 10 prima di parlare”

“Leggo alcune dichiarazioni del sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, rilasciate in occasione della visita sull’isola del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che mi lasciano a dir poco perplesso. Innanzitutto dice che per evitare il sovraffollamento del centro di accoglienza, lui i migranti ‘li farebbe bypassare da Lampedusa’. Non capisco in che modo, però. Che fa, intende fermare in mare barchini, gommoni e imbarcazioni con a bordo i migranti e gli dice di aspettare una nave che li venga a prendere? Prima di dire cose improponibili ed irrealizzabili, bisognerebbe contare fino a 10”. Lo dice Totò Martello, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Lampedusa e Linosa. “Mannino dice inoltre che ‘sta trascurando il suo territorio perché passa l’ottanta per cento delle sue giornate ad occuparsi di migranti’ – aggiunge Martello – vorrei ricordare a Mannino che l’Amministrazione comunale non ha un ruolo diretto nella gestione dell’accoglienza dei migranti: gli argomenti che lui cita, dai soccorsi in mare al centro di accoglienza, dall’assistenza sanitaria alla rimozione delle imbarcazioni, sono di competenza del ministero degli interni, della Capitaneria di Porto e delle Forze dell’ordine, dell’Asp, della Prefettura e dell’Ufficio delle Dogane. Il Comune interviene in questioni ‘marginali’ rispetto a tutto questo. Quindi – conclude Martello – se non trova il tempo per occuparsi dei lampedusani e dei linosani, evidentemente i motivi sono altri”.