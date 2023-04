Lampedusa, migranti bloccati sull’isolotto di Lampione: Guardia Costiera in azione

Alcuni elicotteri della Guardia costiera monitorano dall’alto i 35 migranti bloccati da ieri sull’isolotto di Lampione: i naufraghi non possono essere tratti in salvo dalle motovedette a causa del mare agitato.

L’area, infatti, e’ circondata da scogli e i mezzi non possono attraccare se ci sono onde. Dagli elicotteri sono state fatte calare coperte e viveri forniti dalla polizia di Stato.

Pare che nel gruppo vi sia pure una donna incinta, che non e’ stato possibile far evacuare. L’ipotesi al vaglio in queste ore e’ che possa intervenire un’equipe medica per verificare le condizioni di tutti i migranti.