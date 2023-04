Lampedusa, oltre 3 mila migranti nell’hotspot: al via trasferimenti 

Sono 3.059 i migranti in questo momenti ospiti dell’hotspot di Lampedusa, per 389 di loro è in corso il trasferimento dalla struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola al porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, domattina verranno trasferiti, con il traghetto di linea sempre per Porto Empedocle, altri 250 migranti; 90 invece lasceranno Lampedusa con il pattugliatore della Guardia di finanza con destinazione Pozzallo e 70 con un aereo militare che atterrerà a Sigonella. Per la serata di domani, infine, è previsto, sempre con il traghetto di linea per Porto Empedocle, lo spostamento di altri 380 migranti.