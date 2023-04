Lampedusa, raffica di sbarchi: altri 400 migranti e due cadaveri 

Ennesima tragedia al largo di Lampedusa, dove gli approdi di migranti si susseguono senza sosta. Nella notte al molo Favaloro sono giunti anche i cadaveri di due donne. La motovedetta della Guardia costiera li ha sbarcati insieme a 62 sopravvissuti, tra cui altre 3 donne, che viaggiavano su un barchino lasciato alla deriva.

Notte di sbarchi a Lampedusa, dove in poche ore, a partire dalla mezzanotte, sono giunti 402 migranti con 8 differenti approdi. Sulla più grande delle Pelagie, dove ieri gli approdi hanno raggiunto quota 20 per un totale di oltre 740 persone, gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza sono impegnati in un vero e proprio tour de force.

Sugli ultimi barchini intercettati viaggiavano gruppi compresi tra i 20 e i 62 migranti, decine le donne e tanti anche i minori. L’approdo più consistente intorno alle 5.30, quando al molo Favaloro sono giunti in 115, tra cui anche 3 donne. E con la raffica di arrivi anche l’hotspot di contrada Imbriacola torna sovraffollato: nella struttura ci sono più di 2.800 presenze a fronte di una capienza di 400 posti circa.