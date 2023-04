Lampedusa, riprendono gli sbarchi: arrivati 158 migranti

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati, a bordo di 4 barchini, in 158. I primi due mezzi sono stati soccorsi al largo dell’isola da Capitaneria di porto e Guardia di finanza. Sul primo c’erano 40 persone originarie di Burkina Faso, Costa d’Avorio e Camerun. Fra loro anche 5 minori. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere partiti alle 6 di sabato da Sfax, in Tunisia. Sul secondo, salpato dallo stesso porto, erano, invece, in 30, fra cui 7 donne e 2 minori, originari anche di Mali e Senegal. La motovedetta Pv8 Greco della Guardia di finanza, inoltre, ha rintracciato altri due barchini, con a bordo in tutto 88 migranti, al largo dell’isola. Inizialmente e’ stata bloccata un’imbarcazione di 7 metri con 42 migranti di Burkina Faso, Ghana, Mali e Senegal. Poi, un’altra carretta con 46 originari di Burkina Faso, Costa d’Avorio e Senegal. A bordo pure una donna. Anche questi due gruppi hanno riferito d’essere partiti da Sfax.