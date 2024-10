Lampedusa, salvata da un infarto grazie al tempestivo arrivo degli gli operatori del 118

A Lampedusa gli operatori del 118 in servizio al poliambulatorio hanno salvato una donna, 64 anni, da un infarto. La chiamata di soccorso è arrivata da Via Orsa Maggiore; il personale del 118 arrivato in pochi minuti ha salva la donna stabilizzandola e portandola subito al pronto soccorso del poliambulatorio dove il medico Ventimiglia e gli infermieri Fiorenza Garofalo e Matteo Tola, hanno assistito la paziente fino al momento in cui è stata poi trasferita ad Agrigento con l’ausilio dell’elicottero di soccorso. La donna è adesso fuori pericolo.

“ Voglio sottolineare che quello che è successo è stato possibile grazie al fatto che l’intervento sanitario, è stato operato nei primi minuti dall’insorgere del problema e tutte le manovre e la catena di interventi successivi sono stati sia corretti che tempestivi.Voglio ringraziare tutti i Colleghi che hanno reso possibile tutto questo, medici, infermieri e personale ausiliario e auguro alla Paziente, pronta guarigione e lunga vita”. Queste le parole dell’assessore comunale alla sanità Aldo Di Piazza che si è complimentato con il personale del 118, del poliambulatorio e quelli in servizio a bordo dell’elicottero di soccorso.