Lampedusa
Lampedusa, sbarcati 36 migranti: tra loro c’è anche un neonato
Le autorita' italiane hanno autorizzato "Aurora2" di Sea Watch a far sbarcare a Lampedusa tutte e 36 le persone soccorse in mattinata, tra cui un neonato
Le autorita’ italiane hanno autorizzato “Aurora2” di Sea Watch a far sbarcare a Lampedusa tutte e 36 le persone soccorse in mattinata, tra cui un neonato. “Solo ora che si trovano tutte a terra, in un Paese sicuro, il soccorso e’ terminato, e tra pochi giorni Aurora 2 tornera’ operativa”, afferma la ong tedesca. In precedenza era stato indicato il porto di Pozzallo.
Redazione
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