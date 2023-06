Lampedusa, sbarcati mille migranti in 24 ore: al via trasferimenti

Il bel tempo accelera le traversate in mare dei migranti. In 218 sono giunti nella notte a Lampedusa con cinque piccole barche, partite dalle coste tunisine. Quasi millecento in 24 ore: nella giornata di ieri, infatti, sono stati 17 gli approdi che hanno portato a terra 870 persone.

E nell’hotspot restano in circa 1.350 dopo i 430 trasferiti in traghetto fino a Porto Empedocle; per altri 232 destinazione programmata sempre la citta’ costiera dellagrigentino. Mentre, secondo il piano della prefettura della citta’ dei templi, 600 partiranno con nave Diciotti della Guardia costiera.