Lampedusa

Lampedusa, sbarcati nella notte 126 migranti: al via trasferimenti

All'hotspot si trovano attualmente 263 ospiti e per la mattinata non sono previsti trasferimenti.

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Nella notte le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria, insieme alla nave ong Trotamar III, hanno tratto in salvo 126 migranti poi approdati a Lampedusa. I soccorritori hanno intercettato tre imbarcazioni partite da Zawiya e Zuara, in Libia, e da Zarzis, in Tunisia, con a bordo gruppi composti da 19 a 71 persone di origine bengalese, guineana, egiziana, pakistana, eritrea e afghana. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, si erano registrati due sbarchi con 41 e 18 migranti. All’hotspot si trovano attualmente 263 ospiti e per la mattinata non sono previsti trasferimenti.

