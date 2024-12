Lampedusa, travolte da auto in corsa: quattro ragazze in ospedale

Brutto incidente stradale nella notte a Lampedusa. Quattro giovani ragazze di Bergamo sono state travolte da un’auto in corsa. Lanciato l’allarme sul posto le ambulanze che hanno portato le quattro malcapitate al poliambulatorio e poi con due elisoccorso sono state trasferito all’ospedale di Palermo per le cure necessarie. Uno delle diciassettenne versa in gravi condizioni a causa di un brutto trauma cranico. In ospedale si è recato anche l’autore dell’incidente, che dopo esser stato medicato, è stato sottoposto a prelievi vari. Sulla dinamica dell’incidente stradale si stanno occupando i Carabinieri della locale tenenza.