Lampedusano aggredito in piazza, identificati e denunciati i responsabili

Un uomo di Lampedusa è stato aggredito nelle vicinanze di Piazza Castello nella serata di ieri. Stando ad una prima ricostruzione, pare che l’uomo stava dialogando, in maniera accesa, con alcune ragazze, quando sarebbe stato aggredito da tre operai, provenienti da Palermo e facenti parte di una squadra esterna che si sta occupando del montaggio del palco per il concerto di Claudio Baglioni.

Il lampedusano, è stato portato al pronto soccorso e trasferito subito con l’elicottero a causa delle condizioni nelle quali versava: un forte trauma cranico e delle ferite lacero contuse al volto.

I Carabinieri della locale tenenza, che indagano sulla vicenda, dopo aver sentito alcuni testimoni, sono riusciti ad identificare e a denunciare a piede libero i responsabili dell’aggressione.

Sulla vicenda è intervenuto, rammaricato e deluso del fatto, anche Claudio Baglioni; in una dichiarazione pubblicata da “Lampedusa in 2 minuti”, il cantante dice: “Sono stato avvertito di un fatto, molto negativo e grave, accaduto la notte scorsa. Questa vicenda addolora chiunque si trovi qui e voglia bene a questi luoghi. In 60 anni di carriera non mi era mai successo di venire a conoscenza di una storia di questo genere. Da parte mia, comunque si sia svolto questo avvenimento, vorrei augurare pronta guarigione a colui che ora è ricoverato in ospedale”.