Gdf, Vittorio Clemente nuovo comandante Compagnia Palermo-Punta Raisi
Il Capitano Antonietta Coppola, al termine di tre anni di permanenza alla guida delle Fiamme gialle della Compagnia di Palermo – Punta Raisi, dopo aver svolto un periodo di intenso lavoro, conseguendo ottimi risultati in tutti i settori d’interesse strategico per il Corpo, è stato trasferito presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari, dove ha assunto un nuovo prestigioso incarico.
Lascia la guida del Reparto al Capitano Vittorio Clemente, 31 anni, di origini campane, laureato in giurisprudenza, proveniente dal Gruppo di Pisa, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo.
II Comandante Provinciale di Palermo, Gen. B. Domenico Napolitano, ha formulato al Capitano Vittorio Clemente i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando ulteriori successi per il Reparto, nell’interesse del Corpo e del Paese.