Incendio all’impianto Ecoface, il sindaco Pitrola: “Situazione è sotto controllo”

“L’incendio verificatosi presso l’azienda Ecoface, nella zona industriale, è ormai sotto controllo grazie al tempestivo intervento e alla professionalità delle squadre operative dei Vigili del Fuoco”; dichiara il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola aggiornando la comunità sulla natura dell’incendio.

Oggi le scuole sono rimaste chiuse; a causa della possibile natura dei rifiuti coinvolti e della qualità dell’aria, il sindaco ha invitato tutti i cittadini a rimanere in casa, a tenere le finestre chiuse e limitare gli spostamenti.

“Ringrazio tutte le ditte di Ravanusa che, con prontezza e senso di responsabilità, hanno collaborato per scongiurare una possibile catastrofe. L’ Amministrazione, dice il primo cittadino, continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, garantendo un’informazione costante e trasparente a tutela della cittadinanza”.