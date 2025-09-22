Ravanusa

Incendio all’impianto Ecoface, il sindaco Pitrola: “Situazione è sotto controllo”

Oggi le scuole sono rimaste chiuse, resta l'avviso del sindaco di tenere le finestre chiuse e limitare gli spostamenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“L’incendio verificatosi presso l’azienda Ecoface, nella zona industriale, è ormai sotto controllo grazie al tempestivo intervento e alla professionalità delle squadre operative dei Vigili del Fuoco”; dichiara il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola aggiornando la comunità sulla natura dell’incendio.

Oggi le scuole sono rimaste chiuse; a causa della possibile natura dei rifiuti coinvolti e della qualità dell’aria, il sindaco ha invitato tutti i cittadini a rimanere in casa, a tenere le finestre chiuse e limitare gli spostamenti.

“Ringrazio tutte le ditte di Ravanusa che, con prontezza e senso di responsabilità, hanno collaborato per scongiurare una possibile catastrofe. L’ Amministrazione, dice il primo cittadino, continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, garantendo un’informazione costante e trasparente a tutela della cittadinanza”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Strade provinciali, a breve al via i lavori in contrada Fauma
Lampedusa

Lampedusano aggredito in piazza, identificati e denunciati i responsabili
Palermo

Sicilia, è morto il fratello del presidente della Regione Schifani
Sambuca di Sicilia

“Dieci&Lotto”, vinti oltre 11 mila euro a Sambuca
Ravanusa

Incendio all’impianto Ecoface, il sindaco Pitrola: “Situazione è sotto controllo”
Licata

Furgone di un corriere espresso in fiamme, intervengono i vigili del fuoco