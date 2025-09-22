Sambuca di Sicilia
“Dieci&Lotto”, vinti oltre 11 mila euro a Sambuca
A Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, vinti 11.250 euro grazie ad un 6 Oro in viale Gramsci
Sicilia protagonista con il 10eLotto. Nelle ultime due estrazioni, come riporta Agipronews, centrata una vincita totale di 36.750 euro. A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, premio da 20mila euro grazie ad un 9 in via Salemi, colpo più alto del weekend. A Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, vinti 11.250 euro grazie ad un 6 Oro in viale Gramsci, mentre ad Alcamo, in provincia di Trapani, vinti 5.500 euro con un 7 Oro in via Gaetano Martino. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,84 miliardi da inizio anno.
