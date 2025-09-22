Licata

Furgone di un corriere espresso in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Il conducente del mezzo, dopo aver visto uscire il fumo dal vano motore, è riuscito ad arrestare la marcia e a mettersi in salvo.

Pubblicato 23 secondi fa
Da Redazione

Un furgone di un corriere espresso ha preso fuoco nella parte alta di via Mazzini all’incrocio con Corso Brasile a Licata. Il conducente del mezzo, dopo aver visto uscire il fumo dal vano motore, è riuscito ad arrestare la marcia e a mettersi in salvo.

Lanciato l’allarme sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di corso Argentina che hanno spento il rogo e hanno messo l’area in sicurezza; presenti anche gli agenti del Commissariato locale di Polizia.

