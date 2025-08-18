Lampedusa

Naufragio Lampedusa, altre dieci salme pronte a lasciare l’isola

Verranno trasferiti a Porto Empedocle anche i superstiti del doppio naufragio insieme ad altri ospiti dell'hotspot

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Lasceranno Lampedusa, nella tarda mattinata, 57 dei 58 superstiti del doppio naufragio di mercoledì scorso al largo di Lampedusa. I naufraghi, assieme ad altri ospiti dell’hotspot, per un totale di 150 persone, verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Dieci delle 13 salme rimaste nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana verranno imbarcate invece sulla motonave della sera. Soltanto tre di queste sono state riconosciute, le altre almeno per il momento restano senza nome.

Ieri sulla maggiore delle isole Pelagie ci sono stati 5 sbarchi con un totale di 202 persone. A comporre i gruppi – da 12 a 88 migranti – sedicenti bengalesi, etiopi, eritrei, egiziani, sudanesi, iracheni e ivoriani. A loro dire sono partiti da Sabratha, Gasr Garabulli, Zawia e Abu Kammash in Libia. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Ritrova cellulare rubato grazie a gps e fa arrestare ricettatore
Lampedusa

Naufragio Lampedusa, altre dieci salme pronte a lasciare l’isola
Palermo

Ubriachi al volante e lavoratori in nero, maxi controllo con denunce e sanzioni 
Cultura

“A cena con Sciascia”, secondo appuntamento il 27 agosto a casa Diodoros
Cronaca

Turista tedesco investito ad Alcamo, 38enne muore in ospedale
Apertura

Naro, rapper Nisi non gradito: niente concerto