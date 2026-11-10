Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa: in 36 sull’isola

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa, dove sono approdate 36 persone di diverse nazionalità. Dopo i primi controlli sanitari effettuati sulla banchina del porto, i migranti sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola per le procedure di identificazione e accoglienza. Nei giorni scorsi erano arrivati sull’isola altri 125 migranti a bordo di tre imbarcazioni partite dalla Tunisia e dalla Libia. Due natanti avevano raggiunto autonomamente la costa, mentre il terzo era stato intercettato in mare da una motovedetta della guardia di finanza. Fra i migranti sbarcati anche donne e minori.