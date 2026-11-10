Guida sicura, all’Autodromo Valle dei Templi la seconda tappa siciliana della Road Academy Anas

Si è tenuta oggi, all’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, in provincia di Agrigento, la seconda tappa siciliana della Road Academy Anas, il programma dedicato alla guida sicura e alla formazione del personale di esercizio e degli autisti. L’appuntamento dà continuità al percorso avviato con l’inaugurazione del polo siciliano, lo scorso 14 ottobre, e conferma l’impegno di Anas nella prevenzione dei rischi e nello sviluppo delle competenze di chi opera quotidianamente lungo la rete stradale.

“Dietro ogni mezzo Anas ci sono persone che ogni giorno si mettono al servizio di chi viaggia, spesso in condizioni difficili. Ci sono famiglie che le aspettano a casa, ed è anche a loro che pensiamo quando investiamo nella sicurezza – dichiara Nicola Montesano, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia –. Vogliamo che i nostri colleghi affrontino il proprio lavoro con maggiore preparazione e fiducia, sapendo di poter contare su strumenti e competenze utili nei momenti più delicati. Questa seconda tappa a Racalmuto dà continuità a un impegno che sentiamo profondamente: prenderci cura di chi, ogni giorno, si prende cura delle nostre strade e della sicurezza di tutti”.

Il programma formativo integra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche dedicate alla guida difensiva, all’utilizzo dei sistemi di assistenza alla guida e alla gestione delle emergenze. Particolare attenzione è rivolta alla frenata, al controllo del veicolo e ai comportamenti da adottare nelle situazioni critiche, con un percorso calibrato sui ruoli e sui mezzi utilizzati dai partecipanti.L’obiettivo è rendere le competenze acquisite direttamente applicabili alle attività operative, accrescendo la consapevolezza al volante e contribuendo alla sicurezza del personale e degli utenti della strada.Quarto centro del programma nazionale, insieme ai poli di Latina, Ottobiano e Battipaglia, Racalmuto rappresenta un punto di riferimento per la formazione dei dipendenti Anas in Sicilia, favorendo l’accesso alle attività didattiche e alle prove pratiche.

“La sicurezza nelle tue mani” è il messaggio che accompagna la Road Academy: un impegno che prosegue attraverso la formazione, per tradurre preparazione, responsabilità e professionalità in maggiore sicurezza e in un servizio di qualità ai cittadini.