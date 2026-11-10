“Eventopoli” e Mandorlo in Fiore, spunta il nome dell’ex assessore Cantone 

La Procura di Agrigento, nel richiedere la custodia in carcere dell’onorevole Pisano con contestuali interrogatori preventivi nei confronti di altri due indagati, è stata “costretta” a depositare (quasi) tutti gli atti della maxi inchiesta ormai nota come “Eventopoli”. Una poderosa attività investigativa che ipotizza un “sistema” in grado di intercettare e spartire finanziamenti legati ad eventi e manifestazioni nella Città dei templi. Soldi pubblici che, attraverso una galassia di cooperative e associazioni culturali, sarebbero poi finiti nella tasche dei privati. Ma come Grandangolo ha già raccontato in esclusiva negli scorsi giorni l’inchiesta che riguarda il deputato di Fratelli d’Italia potrebbe essere soltanto la punta di un iceberg. Nelle oltre 10 mila pagine depositate – tra intercettazioni, note di servizio, acquisizioni documentali – si intuisce (è un eufemismo ndr) che le “attenzioni” dell’ufficio guidato dal procuratore Giovanni Di Leo non si limitano soltanto agli eventi (già noti) finiti sotto la lente di ingrandimento (il concerto di Achille Lauro e gli eventi del Natale 2022 ndr) ma c’è molto di più: il titolo di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e (almeno) l’ultima edizione del Mandorlo in Fiore. Ed è proprio in riferimento a questa kermesse che in molti atti depositati dalla Procura nel filone “Eventopoli” – per permettere agli indagati di esercitare il diritto alla difesa e quindi ormai noti ai più – compare il nome dell’ex assessore ai Grandi eventi Carmelo Cantone (non indagato in questo filone).

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SEGNALI”

In realtà il suo nominativo era emerso quasi per caso durante le indagini su Salvo Prestia, già direttore della Fondazione Pirandello. Gli investigatori, scavando tra la galassia di associazioni culturali utilizzate per intercettare i contributi pubblici, scoprono che in una di queste – la “Segnali” – Prestia e Cantone sono soci. Ad onor del vero è la stessa polizia giudiziaria a “limitare” il ruolo dell’ex assessore in una sola fase di costituzione dell’associazione, addebitando invece le (presunte) condotte delittuose al solo Prestia che invece operava direttamente sul conto corrente. “Segnali”, in particolare, emette una fattura di 15.300 euro alla Fondazione di cui Prestia è direttore generale nell’ambito degli eventi “Xenia Akragantos 2022”. Gli investigatori rilevano alcune anomalie: la prima è una descrizione generica della prestazione eseguita ed un importo cospicuo, la marca da bollo presenta una data di emissione molto in anticipo rispetto all’emissione della ricevuta e il nominativo apposto della quietanza non corrisponde al legale rappresentante, un’anziana nata a Cosenza. Prestia apre un conto corrente intestato all’associazione nel maggio 2021 e deposita in banca copia dell’atto costitutivo. Qui emerge un’altra anomalia. Uno dei soci fondatori non esisterebbe. In sostanza, ritiene la polizia giudiziaria, veniva falsificata la copia dell’atto costitutivo in banca per l’apertura del conto corrente. Infine, annotano gli investigatori, il 17 aprile 2023 viene accreditata la somma di 15.300 euro sul conto dell’associazione culturale che Prestia trasferiva tre giorni più tardi su conti a lui riconducibili.

LA 78ª EDIZIONE DEL MANDORLO IN FIORE

Ma torniamo a Carmelo Cantone che in “Eventopoli” non risulta indagato ma il cui nome compare spesso nelle oltre diecimila pagine di atti depositati dalla Procura di Agrigento. Come già anticipato, però, ci sono diversi filoni d’inchiesta che viaggiano parallelamente. Uno di questi riguarda l’ultima edizione del Mandorlo in Fiore, kermesse di cui Cantone era l’organizzatore coadiuvato da uno staff tecnico (consulente tecnico organizzativo, consulente per la definizione del programma artistico e responsabile Festival Regionale del Folklore ndr ) di persone a lui vicine. Gli investigatori, anche alla luce di un esposto di un imprenditore e delle intercettazioni acquisite, ritengono sussistenti “forti criticità attinenti alla gestione delle somme stanziate dal Comune di Agrigento per la realizzazione della 78ª edizione del Mandrorlo in fiore, che si è svolto dal 7 al 15 marzo, finanziamenti interamente gestiti dall’organizzatore dell’evento coadiuvato dal suo staff tecnico”. In un’altra informativa del 27 gennaio 2026 la polizia giudiziaria ipotizza che “nell’ambito della gestione degli eventi di carattere turistico-culturali in particolare modo nella città di Agrigento, nel corso degli ultimi anni si sia consolidato un sistema di tipo associativo-clientelare alquanto anomalo di affidamento degli stessi eventi in capo ad alcuni enti, associazioni e fondazioni”. Il 23 febbraio 2026 un ex consigliere comunale mette a verbale davanti ai pm: “Gallo ha un braccio destro al Comune che da quarant’anni gestisce tutto ciò che riguarda lo spettacolo che si chiama Carmelo Cantone [..] Prestia prima era il braccio destro di Cantone, poi è diventato uno dei bracci destri di Pisano..”

Le indagini proseguono e la “stagione delle inchieste” non è ancora conclusa.