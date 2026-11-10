Carabinieri, il generale Del Monaco in visita alla Tenenza di Favara e alle Stazioni di Raffadali, Castrofilippo e Comitini

Nelle giornate del 9 e 10 novembre, il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita a quattro presidi territoriali dell’Arma della provincia di Agrigento, incontrando i militari della Stazione Carabinieri di Raffadali, della Tenenza di Favara e delle Stazioni di Castrofilippo e Comitini.

La prima tappa si è svolta nel pomeriggio di ieri a Raffadali, dove l’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale di Agrigento, Colonnello Federico Palmieri, e dal Comandante della Compagnia di Agrigento, Capitano Francesco Lorenzi, è stato accolto dal Comandante della Stazione, Maresciallo Maggiore Armando Manzo, e dai militari del reparto. L’incontro ha rappresentato un momento di diretto confronto con il personale impegnato nelle attività di prevenzione, controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica, in un contesto nel quale la presenza costante dell’Arma costituisce un importante punto di riferimento per la comunità locale.

Successivamente, il Generale Del Monaco ha raggiunto la Tenenza di Favara, dove è stato ricevuto dal Tenente Paolo Milo e dai Carabinieri in servizio. Anche in questa circostanza, l’incontro ha assunto un significativo valore istituzionale, offrendo un’opportunità di contatto diretto con i militari chiamati a garantire la sicurezza dei cittadini e a rispondere alle esigenze di legalità.

Nella giornata odierna, il Comandante della Legione ha proseguito il programma recandosi dapprima presso la Stazione Carabinieri di Castrofilippo, dove è stato accolto dal Comandante, Maresciallo Maggiore Alfonso David Contrafatto, e successivamente presso quella di Comitini, dove è stato ricevuto dal Comandante, Maresciallo Ordinario Salvatore Picone. Nei due presidi, l’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale di Agrigento e dal Comandante della Compagnia di Canicattì, Capitano Davide Di Campli, ha incontrato il personale, confermando l’attenzione riservata alle diverse realtà territoriali dell’Arma e all’importanza della presenza capillare dei Carabinieri anche nei centri più piccoli della provincia.

Le quattro tappe hanno rappresentato un’ulteriore occasione di vicinanza del Comando di vertice ai militari quotidianamente impegnati sul territorio, valorizzando il ruolo fondamentale svolto dalle Stazioni e dalle Tenenze Carabinieri nel garantire sicurezza e legalità alle comunità locali.

Un ruolo che non si esaurisce nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati, ma trova espressione anche nella conoscenza diretta del territorio, nell’ascolto dei cittadini e nella capacità di cogliere tempestivamente situazioni di difficoltà.







